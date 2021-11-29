الحكيم يطالب بحكومة “توافقية” يشارك فيها الفائز والخاسر بالانتخابات!!

الحكيم يطالب بحكومة “توافقية” يشارك فيها الفائز والخاسر بالانتخابات!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب ممثل خامئني السياسي في العراق عمار الحكيم ، الاثنين، من أسامة النجيفي برفض النتائج الانتخابية والذهاب بإلغائها .وقال الحكيم في حديث صحفي: ” أن يكون تعاطي الهيأة القضائية جديا تجاه الطعون والشكاوى، ودعونا إلى الإستماع لمطالب منتسبي الحشد المعتصمين امام أبواب المنطقة الخضراء “.واضاف الحكيم بيّنا حاجة المواطن إلى حكومة ” توافقية” يشترك فيها الفائز والخاسر في الانتخابات ” لتحقيق تطالعات الشعب”!!.

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