الحكيم يعلن تضامنه مع الحكومة الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية
آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الاثنين، عن استغرابه من تفرد واشنطن بقراراتها ضد طهران، فيما أكد تضامنه مع حكومة وشعب ايران.وقال عمار الحكيم، في بيان ، انه “بحثنا خلالَ استقبالنا ممثل الأمين العام للأُمم المتحدة (يان كوبيتش) تطوراتِ الشأن السياسيّ العراقيّ والمستجداتِ الإقليمية والدولية”، مبينا انه “شددنا خلال اللقاء على ضرورةِ إنهاء معاناة الشعب العراقيّ من خلال تقديم الخدمات وتوفير الحياة الحرة الكريمة لأبنائهِ والقضاء على الفسادِ”.وأضاف الحكيم فيما يخص الشأنِ الدولي: “عبرنا عن استغرابنا من تفرد واشنطن بقراراتها ضدَ طهران حيثٌ يمثلُ ذلك سابقةً خطيرة ولها تبعاتها المؤسفة على المجتمعِ الإنسانيّ والدوليّ”، معبرا عن “تضامنه مع الحكومة والشعبِ الإيراني الشقيق وهو يتعرضُ إلى هذا الحصار الجائر”.وبحسب البيان، دعا رئيس تيار الحكمة الوطني خلال اللقاء إلى “دورٍ أكبر للمنظمةِ الدوليةِ في العراقِ ودعمه داخليا وفي أروقةِ الأمم المتحدة”.