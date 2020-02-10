الحكيم يمجد ثورة خميني قاتل الشعب العراقي وأس إرهاب المنطقة

الحكيم يمجد ثورة خميني قاتل الشعب العراقي وأس إرهاب المنطقة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، ان الثورة الاسلامية الايرانية مثلت انعطافة كبرى في مسار التاريخ المعاصر.وقال الحكيم خلال كلمة له في الذكرى الحادية والأربعين للصورة الاسلامية الايرانية، وبحسب بيان لمكتبه ، ان “في ذكرى انتصارها الحادية والأربعين نؤكد ان الثورة الإسلامية في إيران مثلت انعطافة كبرى في مسار التاريخ المعاصر، ومن ابرز ما يميزها انها اتخذت من الإسلام محورا ومنهجا لها وكانت وما زالت بقيادة المرجعية الدينية، حيث كان الامام الخميني ( قدس ) مفجرها وقائدها ، كما اتسمت بشعبيتها الواسعة وسلميتها ووطنيتها إذ أنها استندت في كل تفاصيلها على الشعب الإيراني من دون الاستعانة بالقوى الأجنبية، محققة الوحدة والانسجام الداخلي بين مكونات الشعب الإيراني، كما انها حملت مشروعا متكاملا لإدارة الدولة وقيادة الأمة وتبنت الدفاع عن القضايا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية” .واضاف: “نبارك للشعب الإيراني المسلم وقيادته الحكيمة المتمثلة بالإمام الخامنئي (دام ظله) ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران متمنين للجمهورية الإسلامية وشعبها المسلم مزيدا من التطور والاستقرار والازدهار”.يذكر ان عمار الحكيم من اصول إيرانية .

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