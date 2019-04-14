الحكيم يُبشر العراقيين بعد 16 سنة من المآسي..بأنتقال العملية السياسية إلى خطة جديدة!!

الحكيم يُبشر العراقيين بعد 16 سنة من المآسي..بأنتقال العملية السياسية إلى خطة جديدة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث رئيس تحالف الإصلاح الإعمار، عمار الحكيم، الأحد، عن خطوة ستمثل إنتقالة للعملية السياسية في العراق.وقال المكتب الإعلامي للحكيم، في بيان، إن “تحالف الإصلاح والإعمار عقد الإجتماع الفصلي الأول للجانه الدائمة، برئاسة عمار الحكيم”.وأكد الحكيم، خلال الاجتماع أن “التحالف يؤسس لمشروع وطني كبير وحقيقي ليمثل انتقالة مهمة للعملية السياسية في العراق”، داعيا أعضاء اللجان إلى “الميدانية ومواكبة جميع الأحداث والأزمات ليترك التحالف بصمة ميدانية في كل مكان يتطلب تواجده فيه”.وأشار إلى، “أهمية متابعة قرارات اللجان لضمان سلامة تنفيذها وأهمية عقد الورش التخصصية لما لها من أهمية فاعلة في دعم العملية السياسية في مختلف القطاعات والمواضيع التي تتناولها هذه الورش”.وشدد رئيس التحالف، على “ضرورة الترابط الوثيق بين اللجنة التشريعية وبين جميع اللجان الأخرى في التحالف وذلك للمساهمة الفعلية في إقرار القوانين المهمة التي تخدم البلد”.وحث الحكيم، على “العمل لتحقيق مشروع حقيقي للوئام المجتمعي بين جميع أبناء الشعب العراقي لما له من دور فاعل في استقرار العملية السياسية والانتقال نحو البناء والإعمار”، مشددا على “أهمية الظهور الإعلامي لقيادات ونواب التحالف، وضرورة اطلاع الشعب على جميع أدوار ومنجزات التحالف”.ولفت إلى، “ضرورة الانفتاح على منظمات المجتمع المدني وإشراكها في عملية الاصلاح والبناء وتطوير العمل السياسي”.

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