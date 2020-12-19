الحلبوسي:”استشهاد”سليماني خسارة “وطنية”!!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلسة النواب محمد الحلبوسي، السبت، أن المهمةَ المقبلة هي الحفاظ على إنجاز التحريرِ وعودةِ النازحين إلى ديارِهم والعملِ على مراجعةِ نظامِ العدالة الاجتماعية.وقال الحلبوسي، في كلمة له خلال الحفل الذي أقامته ميليشيا جند الإمام النيابية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني : “نستذكر باعتزاز عالٍ الوقفات المشهودة والمواقف المعهودة للشهيد الحاج قاسم سليماني، فكان بحقٍّ من الرجالِ الذي دافع عن العراق”.واضاف، أن “استذكارَ هذا الرجل الكبير وتضحياتِه رسالةٌ في قدوةٌ الحفاظ على مكاسبِ الانتصار التاريخي الذي تحقق، وإن أعظمَ درس يمكن أن نتعلمه من شهادةِ هذا القائد هي في حماية هذا الانتصارِ والحفاظِ على تلاحمِنا الوطني بوحدةِ الكلمةِ والموقف”.وبين، أنه “في السنةِ الأولى من استذكارِ مآثر سليماني ورفيق دربه المهندس علينا أن نعملَ على الأهداف الوطنية العليا التي عمل عليها ودعا إليها وأصرَّ على تحقيقِها رغم الظروف الملتبسةِ التي مرَّت بها العمليةُ السياسية”.وتابع الحلبوسي، أن “حمايةَ المصالحِ الوطنية العليا، وتركَ ما يفرقُنا، والاجتماعَ على ما يوحد ويسند ويدعم ويسدد المسيرةَ الوطنيةَ، وإخراجَ العراقِ من دوائر الاستقطاب الدولي والإقليمي، هي واحدةٌ من أهم أهدافِ القائد الشهيد”.وختم رئيس البرلمان، بالقول: “إذا كانت قوى العمليةِ السياسيةِ جادة في الوفاء لقيم الشهداء ومن أدُّوا دوراً مميزاً واستراتيجياً في حياة الشعب، فإن المهمةَ القادمةَ هي في الحفاظ على إنجاز التحريرِ وعودةِ النازحين إلى ديارِهم والعملِ على مراجعةِ نظامِ العدالة الاجتماعية.