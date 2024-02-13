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مصدر بدري:(هادي العامري) أبن خميني وحارب العراق لمدة (8)سنوات لايخاف من الدرون الأمريكي
ارتفاع الخط البياني للاستثمار إلى (300) مليار دولار جراء تعديل القانون
الطاقة النيابية:خونة العراق وراء انعدام الكهرباء رغم صرف(100) مليار دولار عليها خلال السنوات الماضية
الحلبوسي:تجار الحروب والأحزاب المتأسلمة وراء عدم استقرار الانبار
مصدر سياسي:المحكمة الاتحادية ترد الدعوى القضائية ضد محافظ الانبار الجديد
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كندا تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح والأمم المتحدة تعلن عدم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين
بايدن يدعو نتانياهو بعمل خطة هجومية على رفح قابلة للتنفيذ
توقعات بفوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية في الشهر المقبل
نتانياهو يضرب التحذيرات الدولية عرض الحائط في هجوم قواته على مدينة رفح
الأمم المتحدة ” قلقة” بسبب تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه رفح
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ارتفاع الخط البياني للاستثمار إلى (300) مليار دولار جراء تعديل القانون
الطاقة النيابية:خونة العراق وراء انعدام الكهرباء رغم صرف(100) مليار دولار عليها خلال السنوات الماضية
جمارك الإقليم:إيرادات المنافذ لم تذهب إلى جيوب البارزاني والطالباني كما يدعي بعض النواب الأكراد
اليوم ..سعر صرف الدولار=153250 ديناراً
إنطلاق فعاليات معرض ومؤتمر طاقة العراق بنسخته التاسعة بمشاركة 180 شركة محلية وعالمية
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مصدر بدري:(هادي العامري) أبن خميني وحارب العراق لمدة (8)سنوات لايخاف من الدرون الأمريكي
تحالف الفتح:سيطرة الإطار على العراق لتحقيق الدولة الإسلامية الكبرى وعاصمتها طهران الحبيبة
CIA:الحشد الشعبي المجرم الأول في الاتجار بالبشر في العراق وإجراءات الحكومة ضعيفة تجاه منع ذلك
“المقاولة”الحشدوية تدعو إلى ” الجهاد التاريخي “!
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد في الشهر الماضي
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- اذاعة INN