الحلبوسي:لولا إيران والحشد لضاع العراق

الحلبوسي:لولا إيران والحشد لضاع العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- شاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي , الخميس , بالفتوى الجهادية للمرجع الاعلى علي السيستاني .وقال الحلبوسي في كلمة له بافتتاح جلسة اليوم، ان ” في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام كان العراقيعيش التحدي الأكبر عبر تاريخه الحديث حين تجمع الآلاف من المتطرفين والمجرمين الذين اتخذوا التوحش والإجرام وسيلة لنشر افكارهم ومعتقداتهم” .واضاف الحلبوسي لقد ” وقف المخلصون من إيران وحرسها الثوري وابناء الشعب مدافعين عن الأرض والعرض ولكن الهجوم كان كبيرا وقابله انهيار اكبر في مواقع التصدي والمواجهة” .واشار الى ان ” بضع كلمات من المرجع الديني الاعلى علي السيستاني بفتوى الجهاد الكفائي التي هب العراقيون من جميع المدن والمذاهب والأديان ليدافعون عن الوطن” .وجاء في الكلمة ” نقدم باسمكم جميعا شكرنا وتقديرنا الى عوائل الشهداء والى الجرحى والمقاتلين الأبطال والى صناع النصر من ابناء الحشد الشعبي والحرس الثوري والجيش العراقي والمؤسسة الدينية والشرطة الاتحادية  وجهاز مكافحة الاٍرهاب والبيشمركة وابطال القوة الجوية وطيران الجيش وجميع الصنوف الساندة وكافة الأجهزة الأمنية” .يذكر ان الحلبوسي قيادي في تحالف البناء تحت زعامة هادي العامري واحزاب الحشد والدعم الايراني من جعلوه رئيسا للبرلمان لتمرير المشروع الايراني عبر هذا الجسر.

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