الحلبوسي أمام أردوغان لآستمرار الدعم السياسي التركي القطري

الحلبوسي أمام أردوغان لآستمرار الدعم السياسي التركي القطري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى الرئيس التركي اردوغان يوم أمس  السبت مع محمد الحلبوسي بصفة زعيم حزب  وليس بصفته كرئيس مجلس النواب، وأكد مصدر،ان الزيارة واللقاء جاءت بطلب من الاخير لبحث نتائج الاتفاق السياسي بين حزب تقدم  والاطار بشأن قانون العفو العام وبعض الملفات الاخرى ذات العلاقة المصلحية التي تربط الحلبوسي بالارتباط القطري التركي .

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