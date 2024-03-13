الحلبوسي: المندلاوي يتعمد في تعطيل انتخاب رئيسا للبرلمان

الحلبوسي: المندلاوي يتعمد في تعطيل انتخاب رئيسا للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، نائب رئيس مجلس النواب الأول محسن المندلاوي بالتعمد في تعطيل انتخاب رئيس البرلمان المقبل، مشيرا الى ان القانون لا يتيح للنائب تسميته رئيسا للبرلمان . وقال الحلبوسي في حوار متلفز ، ان “المندلاوي يحاول الاستمرار برئاسة البرلمان ولا يوجد مصطلح رئيس مجلس النواب بالإنابة”.وأضاف ان “عمل المندلاوي عليه علامات استفهامات وان تعطيل حسم منصب رئيس البرلمان يوصل رسائل سلبية الى المجتمع المحلي الدولي “. وأشار الى ان “تعديل نظام البرلمان الداخلي لاعادة تسمية المرشحين لرئاسة البرلمان جاهز للتصويت بسبب وجود اغلبية سياسية تريد تمرير التعديل الا ان المندلاوي مصر على اخماد التوجه الحكومي”.

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