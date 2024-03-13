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علاوي :خطة احتلال العراق من “اعدادي”
الحلبوسي: المندلاوي يتعمد في تعطيل انتخاب رئيسا للبرلمان
نائب:تشكيل حكومات ديالى وصلاح الدين وكركوك سيحسم الاسبوع القادم
نائب:زعماء الأحزاب الرئيسية يعملون على تحجيم الدور الرقابي للبرلمان
الإنسان النيابية:التعذيب سمة السجون والمعتقلات العراقية لإنتزاع الاعترافات بالقوة المميتة
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اليوم..سعر صرف الدولار= 151250 ديناراً
المحكمة الاتحادية:توطين رواتب موظفي الإقليم للحفاظ على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية
الحكومة تخفض نسبة الرسم الجمركي على المواشي الحية المستوردة بنسبة 50%
السوداني يزور وزارة الكهرباء والوزارة تؤكد أنه ما زال مفتاح التشغيل والإطفاء بيد إيران
السوداني يوجه بإعداد دراسة متكاملة بشأن إمكانية بناء سايلوات جديدة لخزن الحبوب
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اليوم..أربع مواجهات في بطولة كأس العراق
المنتخب العراقي للتجديف يستعد للتصفيات الاسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024
مدرب المنتخب العراقي يعلن أسماء الفريق لمواجهة الفلبين في نهائيات كأس آسيا والعالم
الثلاثاء المقبل..إنطلاق مباريات بطولة كأس العراق لكرة القدم
انطلاق تدريبات فريق الناشئين لكرة القدم
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