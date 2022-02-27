الحلبوسي: سنصوت لمرشح حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية

الحلبوسي: سنصوت لمرشح حزب بارزاني لرئاسة الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، عن اجتماع للتحالف الثلاثي في العاصمة بغداد.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ، ان اجتماعا ضم للتحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) في بغداد لتمرير مرشح حزب بارزاني ( ريبر احمد البارزاني) لرئاسة الجمهورية!.

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