الحلبوسي: س”نكافح الفساد”

الحلبوسي: س”نكافح الفساد”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، انه لا يمكن محاربة الفساد الا بمنظومة حكومية رقابية رصينة، مشيرا الى ان قانون النفط والغاز بات ضروريا.وقال الحلبوسي في تصريح  صحفي، ان ” قانون النفط والغاز بات من الضروري من اجل حل الازمة بين بغداد واربيل”.واضاف ان ” ملف محاربة الفساد انهك مؤسسات الدولة و لا يمكن استمرار ابقاء ارتباط ديوان الرقابة المالية وكذلك هيئة النزاهة بالسلطة التشريعية”.واوضح الحلبوسي ان ” في هذه الدورة هناك اشياء مختلفة عن الدورات السابقة وهناك 101 مشروع قانون”، مبينا انه “سأل الحكومة عن اهمية القوانين “.

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