الحلبوسي للعامري:أنا تحت عباءتكم مقابل بقائي على كرسي الرئاسة

الحلبوسي للعامري:أنا تحت عباءتكم مقابل بقائي على كرسي الرئاسة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري ملف إكمال الاستحقاقات الدستورية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان ، ان “الأخير استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري”.واضاف ان “اللقاء جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وإكمال الاستحقاقات الدستورية في تشكيل الحكومة التوافقية”.وفي السياق نفسه أفاد مصدر برلماني، اليوم، أن  الحلبوسي وافق على شروط الإطار مقابل بقائه على كرسي الرئاسة البرلمانية.

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