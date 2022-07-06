الحلبوسي للعامري:أنا تحت عباءتكم مقابل بقائي على كرسي الرئاسة

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حلف “الناتو” يطلق إجراءات المصادقة على إنضمام السويد وفنلندا
السعودية ..تأشيرة السياحة لا تخول صاحبها أداء مناسك الحج
شويغو:تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية من سيطرة القوات الأوكرانية
مساعدات عسكرية أمريكية إلى أوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار
بوتين:روسيا سترد على الناتو في حال نشر بنية تحتية عسكرية في السويد وفنلندا
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نائب:فساد كبير في تنفيذ الاتفاقيات بين العراق والصين
تحالف الفتح:الكاظمي باع أجواء العراق إلى بريطانيا
محافظ البنك ووزير الطاقة اللبناني يؤكدان على تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين
سياسي كردي:حكومة البارزاني تتعامل مع شركة نفطية موضوعة على القائمة السوداء
صالح :العراق سيرجع إلى الإفلاس بعد إنتهاء الحرب الروسية الأوكرانية
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الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
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