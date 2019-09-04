الحلبوسي والخزعلي يؤكدان على ضرورة فوز تحالف البناء في انتخابات مجالس المحافظات القادمة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم، على أهمية دور الحشد الشعبي والمرجعيات الدينية في حفظ استقرار العراق ووحدة شعبه.وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، إن الاخير “التقى الخزعلي، وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر تطورات الوضع السياسي والأمني في البلاد، وأداء مجلس النواب خلال السنة التشريعية الأولى، وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش ملف انتخابات مجالس المحافظات المزمع عقدها خلال شهر نيسان من العام المقبل، والتأكيد على التعاون الانتخابي بين تحالف القوى والحشد الشعبي في المناطق السنية باعتبار تحالف القوى واحزاب الحشد في تحالف واحد هو البناء .