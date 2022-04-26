الحلبوسي والخنجر في أربيل لبيان رأي البارزاني بالخروج من التحالف الثلاثي

الحلبوسي والخنجر في أربيل لبيان رأي البارزاني بالخروج من التحالف الثلاثي
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- وصل وفد رفيع من تحالف السيادة يضم رئيس التحالف خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الثلاثاء، إلى محافظة أربيل، واجتمعوا مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وكشف مصدر سياسي، ان الغاية من اللقاء مع البارزاني  لبيان رأيه بالخروج من التحالف الثلاثي  والالتحاق بالاطار التنسيقي.

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