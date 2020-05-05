الحلبوسي والكاظمي يتفقان على ضرورة تلبية رغبات الأحزاب

الحلبوسي والكاظمي يتفقان على ضرورة تلبية رغبات الأحزاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شكر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الثلاثاء،عن تخصيص حصته من الحقائب الوزارية .وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير “التقى، بمكتبه في القصر الحكومي اليوم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء  شكر الحلبوسي للكاظمي عن تخصيص حصة تحالفه من المناصب في حكومة المكلف وكذلك ناقشا الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة”.وأعربا، وفقا للبيان، عن “تطلعهما لتشكيل حكومة تلبي رغبات الاحزاب”.

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