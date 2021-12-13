الحلبوسي وماكغورك يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق وأمريكا

الحلبوسي وماكغورك يؤكدان على تعزيز العلاقات بين العراق وأمريكا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل محمد الحلبوسي، الاثنين، بحضور عدد من قادة تحالفه، منسقَ مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ، انه”جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المستمر في المجال الاقتصادي ومحاربة الإرهاب”.واضاف، انه”تم بحث اللقاء إنهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى دور المشورة والتمكين وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي، ودعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب”.

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