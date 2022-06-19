الحلبوسي وهو سعيد يصدر أوامره الإدارية بإنهاء الكتلة الصدرية من البرلمان

الحلبوسي وهو سعيد يصدر أوامره الإدارية بإنهاء الكتلة الصدرية من البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، الأوامر الديوانية الخاصة باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان.وان الحلبوسي وقع أمرا بانفكاك نائبه الأول حاكم الزاملي اضافة لأكثر من 70 أمرا ديوانيا ينهي علاقة نواب الكتلة الصدرية بالبرلمان.

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