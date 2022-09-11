الحلبوسي يرفض الطلب الصدري بحل البرلمان ويبحث مع البارزاني الدعم

الحلبوسي يرفض الطلب الصدري بحل البرلمان ويبحث مع البارزاني الدعم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث مسعود بارزاني ،الأحد، مع  محمد الحلبوسي رئیس مجلس النواب العراقی و خمیس الخنجر رئیس تحالف السیادة، تطورات الوضع السياسي في العراق.وذكر بيان لمقر بارزاني ؛ أن الجانبين استعرضا الوضع السياسي في العراق وتداعياته السلبية على البلاد وضرورة اعتماد لغة الحوار البناء لتجاوز الخلافات والوصول الى حلول تصب في مصلحة الشعب العراقي و اتباع الأساليب الدستورية والقانونية في تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة. وأضاف البيان أن الطرفين اكدا على اهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية و مستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية و تحظى بثقة  واطمئنان الجميع ببرنامج حكومي متفق عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله لحين موعد الانتخابات. وابدى الجانبان استعدادهم للمساهمة البناءة في تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف و استعدادهم لتبني اية خطوة تخدم المصلحة الوطنية وتساهم في السلم المجتمعي والحفاظ على أمن المواطنين ومصالحهم.كما اكد كل من تحالف السيادة و الحزب الديمقراطي الكوردستاني على استمرار التواصل والتنسيق المشترك و تبني مواقف مشتركة تخدم المصالح الوطنية العليا، وفقا للبيان.

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