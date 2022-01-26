الحلبوسي يزور قضاء الكرمة بعد قصف مليشيا الحشد عليها مساء أمس

الحلبوسي يزور قضاء الكرمة بعد قصف مليشيا الحشد عليها مساء أمس
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، قائممقامية قضاء الكرمة في محافظة الانبار.وذكر بيان مقتضب لمكتبه، ، ان الحلبوسي زار قائممقامية قضاء الكرمة والتقى قادة أمنيين.وكان الحلبوسي، قد زار في وقت سابق من اليوم الاربعاء، مستشفى الفلوجة، للاطمئنان عن صحة الطفل (عراق الكبيسي) الذي أصيب نتيجة القصف الصاروخي على قضاء الكرمة في محافظة الأنبار يوم أمس. 

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