الحلبوسي يستغل تعطيل البرلمان لمدة شهر لغرض التنظيف بإعلانه الحداد على قتلى الخضراء

الحلبوسي يستغل تعطيل البرلمان لمدة شهر لغرض التنظيف بإعلانه الحداد على قتلى الخضراء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة 3 أيام في مجلس النواب على أرواح شهداء العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أنه “بناءً على طلب النواب أعلن الحداد في المجلس لمدة 3 أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، الذين راحوا ضحية الاحداث المؤسفة  في اليومين الماضيين”. ودعا الحلبوسي، الكاظمي إلى “إعلان الحداد العام في البلاد، راجياً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان”.يذكر ان البرلمان سيبقى معطلا لمدة شهر لاغراض رفع النفايات والتنظيف بعد انسحاب الصدريين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *