الحلبوسي يضع عدة شروط في جلسات الحوار المقبلة

الحلبوسي يضع عدة شروط في جلسات الحوار المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، عشرة أمور  للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة.

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