الحلبوسي يعلن إنتهاء العطلة التشريعية

الحلبوسي يعلن إنتهاء العطلة التشريعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، انتهاء العطلة التشريعية للفصل الأول لمجلس النواب، داعيا للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.وقال الحلبوسي في بيان ، “مع انتهاء العطلة التشريعية للفصل الأول لمجلس النواب وعطلة عيد الأضحى وبدء الفصل التشريعي الجديد، أدعو الإخوة والأخوات رؤساء القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمُّل المسؤولية وحسم الحوارات؛ للمضي بانتخاب رئيس الجمهورية، وليتسنى لنا اتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة”.

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