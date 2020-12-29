الحلبوسي يعلن “تمديد “الفصل التشريعي لمدة شهر واحد بعد وصول موازنة 2021

الحلبوسي يعلن “تمديد “الفصل التشريعي لمدة شهر واحد بعد وصول موازنة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد، وذلك بعد وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان.وقال الحلبوسي في بيان ، إن “مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة”.وأضاف، أن من ضمن المشاريع الواجب إكمالها، “مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب”.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، وصول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 إلى البرلمان.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، وزير الثقافة، حسن ناظم، أمس الاثنين، إن مجلس الوزراء وقع مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021، وسيرسله إلى مجلس النواب.

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