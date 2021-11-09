الحلبوسي يلتقي السفيرين الروسي والإيطالي في لقاءين منفصلين

الحلبوسي يلتقي السفيرين الروسي والإيطالي في لقاءين منفصلين
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بغداد: شبكة اخبار العراق- استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، الثلاثاء، في لقاءين منفصلين بالعاصمة بغداد، السفيرين الروسي ايلبروس كوتراشيف، والإيطالي برونو أنطونيو بمناسبة انتهاء مهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية المقبلة. وذكر بيان لمكتب الحلبوسي  ان اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، فضلاً عن عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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