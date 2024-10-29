الحلبوسي يناقش مع القانونية النيابية قانوني العفو العام والأحوال الشخصية

الحلبوسي يناقش مع القانونية النيابية قانوني العفو العام والأحوال الشخصية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع القانونية النيابية لمناقشة العفو العام والأحوال الشخصية.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي : أن “الحلبوسي عقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة القانونية النيابية الممثلين للمكون السني في اللجنة، لمناقشة مقترحي قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية”.وأضاف أن “الاجتماع ناقش أبرز النقاط الواردة في كلا القانونين وتثبيت الملاحظات المهمة والأساسية لعرضها في المجلس واللجنة القانونية”.

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