الحلبوسي ينشر عدد النواب الحاضرين لجلسة التصويت ولكنه لم ينشر عدد المصوتين للحكومة

الحلبوسي ينشر عدد النواب الحاضرين لجلسة التصويت ولكنه لم ينشر عدد المصوتين للحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حصلت (شبكة أخبار العراق) على وثيقة صادرة عن مجلس النواب، تكشف عدد النواب الحاضرين بجلسة التصويت على الحكومة الجديدة للمكلف مصطفى الكاظمي.وظهرت الوثيقة “حضور 266 نائبا توزعوا على 4 جهات داخل قاعة البرلمان”.ولكن الشعب لم يعرف عدد المصوتين للحكومة من الحاضرين.

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