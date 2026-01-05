الحلبوسي: 44 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية إلى 44 مرشحاً.

وأشار الحلبوسي، في بيان مقتضب، إلى “غلق باب الترشيح في نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم.

وكان عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قد بلغ 41 مرشحاً من بينهم بنت لرئيس أسبق، لغاية مساء يوم أمس الأحد، وفقاً لما أكده مصدر.

ووفقاً للمصدر.