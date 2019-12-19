الحلفي يرشح هناء أدور لرئاسة الوزراء

الحلفي يرشح هناء أدور لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رشح القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي، الخميس، الناشطة هناء ادور لمنصب رئيس الوزراء، مؤكداً أنها دافعت بضراوة عن حقوق الانسان.وقال الحلفي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك، إن “المواطنة هي المعيار.. لذا انا ارشح هناء ادور لرئاسة الوزراء، اتمنى ان تساندوا هذا الترشيح”.وأضاف، أن “الانتفاضة وضعت المواطنة الوحدة الاساسية لبناء النظام السياسي، واقرتها كمعيار لاختيار رئيس الوزراء، وبما ان الست هناء ادور، هي من بين المنادين بدولة المواطنة، ودافعت بضراوة عن حرية الانسان وكرامته، وحقه بالعيش الكريم، والعدالة الاجتماعية. وهي مجربة في مناهضتها للدكتاتورية والاستبداد، لهذه الاسباب فضلا عن أسباب اخرى ارشحها لرئاسة الوزراء”.وكان النائب عن تحالف “سائرون”، رياض المسعودي كشف، الأربعاء (18 كانون الأول 2019)، عن رؤية تحالفه بشأن رئيس الوزراء المقبل، محذراً من اختيار شخصية سياسية تابعة لحزب معين، ومرفوضة من الشارع العراقي. 

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