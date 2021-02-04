الحمامي:لاسيادة على مياه العراق البحرية

الحمامي:لاسيادة على مياه العراق البحرية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب كاظم فنجان الحمامي، الخميس، عن انتهاكات وخروقات تتعرض لها مياه العراق الإقليمية.وقال الحمامي، في بيان : “ليعلم العراقيون كافة ان مياهنا البحرية تتعرض للانتهاكات والخروقات اليومية  من قبل إيران والكويت بسبب غياب الهيئة البحرية العليا التي ولدت عام ٢٠١٩ بالقانون رقم (١٨) لكنها أُجهضت من قبل جهات تنفيذية وتشريعية”.وأردف بالقول: “وكان الله في عون رجال القوة البحرية ورجال خفر السواحل الذين ماانفكوا يذودون عن سواحلنا ومياهنا لدرء الاخطار التي تفاقمت بسبب غياب الهيئة البحرية العليا”.

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