الحمامي: نتائج التحقيق في ملفات فساد مطار النجف س”تعلن”لاحقاً

الحمامي: نتائج التحقيق في ملفات فساد مطار النجف س”تعلن”لاحقاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة تحقق مطار النجف، النائب كاظم الحمامي، اليوم الاثنين، عن الجهات التي تم “استضافتها” اثناء التحقيق من ملفات فساد في المطار.وقال الحمامي في مؤتمر صحفي ، ان “لجنة التحقيق وحسب ما نص عليه الدستور العراقي، تود ان تبين بعض الامور، حيث تم استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هياة النزاهة، وسلطة الطيران المدني، بالاضافة الى الادارات السابقة، لمطار النجف، ومدير الرقابة المالية في المنطقة الوسطى، لمناقشة كافة الاجراءات المتخذة في المطار”.واضاف أن “المناقشة تضمنت تفاصيل العقود ومشاريع الخدمات والصيانة، وكذلك الشركات الامنية”، مشددا انه “سيتم اصدار التوصيات التي توصلت لها اللجنة في القريب العاجل”.

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