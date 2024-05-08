الحيرة بين عيد الغدير ورزية الخميس

الحيرة بين عيد الغدير ورزية الخميس
آخر تحديث:

بقلم:علي الكاش

قال تعالى في سورة البقرة 11ـ 12 (( وَإِذا قيل لَهُم لَا تفسدوا فِي الأَرْض قَالُوا إِنَّمَا نَحن مصلحون إِلَّا إِنَّهُم هم المفسدون وَلَكِن لَا يَشْعُرُونَ))

الدين الشيعي يضم الكثير من الأحاديث المتعارضة عن نفس المصدر، ولو تليت عليك تناقض اقوال الأئمة لوجدت ما يشيب له رأس الولدان، ولكن ليس هذا موضوع بحثنا، فقد تناولنا في كتابنا (اغتيال العقل الشيعي) الصادر في لندن، بكننا سنناقش اليوم العاصفة العقا\دية التي اثارها مقتدى الصدر بقوله، في بيان بتأريخ 19/4/2024 إنه ” بأمر من الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها: يجب على مجلس النواب العراقي تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة عيد الغدير الأغر عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم. ان هذا الأمر فيه نصرة للدين والمذهب والعقيدة والوطن ولكل محبي الاعتدال من الشيعة والسنة والمستضعفين الذين دافع عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب“.

ـ لا نعرف كيف تبنى الصدر (بأمر من الشعب العراقي، ان كان تياره يمثل إقليم من الشعب العراقي كما تبين في نسبته في الانتخابات السابقة حيث وصل الى (800) الف صوت، فهذا يعني انه لا يمثل لا الشعب العراقي ولا جميع الشيعة، بل يمثل نفسه وتياره فقط.

ـ كيف تكون أغلبية معتدلة وهي تشق عصا المسلمين، وتؤجج الصراع الطائفي الذي مازال محتدا منذ عام 2003 ولحد الآن؟

ـ لماذا عطلة لكافة العراقيين ولا يعترف بهذا الغيد سوى الشيعة وليس كلهم.

ـ القول ان بأن العيد المزعوم سيكون لمحبي الاعتدال من السنة والشيعة، وهو يكفر كل الأديان والمذاهب التي لا تعترف بولاية الأئمة؟

ـ من هم المستضعفون الذين دافع عنهم علي بن أبي طالب؟ هل هم ضحايا حروبه الثلاثة في الجمل وصفين والنهروان مثلا؟

ـ هل تحدث الصدر في هذه المسألة كونه رجل دين أم سياسة؟ فإن كان رجل دين فيبدو انه لم يقرأ او يستوعب ما سماه عيد الغدير وهي اسطورة حاكها مراجع الشيعة بالشكل الذي يتناسب مع دينهم، وهذا ما سنبينه لاحقا، علما ان الصدر ليس ذو أرضية ثقافية او دينية تسمح له بتناول مثل هذه الأحاديث، وهذا ما سنوضحه له عسى تم تنكشف الغمة عن عقله، وهذا هو رأي مراجع الشيعة وليس كلامنا.

ـ ثبت ان مقتدى مرجع غير وطني، بل انه متفرس أكثر من الفرس انفسهم وقد توهم البعض من أهل السنه واعتبروه مرجعا وطنيا، متناسين عقيدة التقية، وهي دينه أئمته كما قالوا. وقد سار على خطى أبيه الصدر الثاني الذي اوصى بعد موته ان يكون خليفته (كاظم الحائري او محمود الشاهروديوكلاهما ايرانيين)، فعن اي مرجع عربي يتحدثون وأي تعريب للمرجعية يزعمون؟ بل ان الحائري الذي يقلده الصدر وتيارهوجه انتقادا لاذعا لمقتدى الصدر فقد وصفه بفاقد للاجتهاد وغير مؤهل للقيادة                  الدينية، ولم يكتفِ الحائري بذلك فقد دعى الصدريين الى اطاعة ولي فقيه ايران خامنئي، ومن الغرائب اعتزال الصدر العملية السياسية بالتزامن مع اعتزال الحائري. ولا أحد يجهل حقد الحائري على العراقيين، ويكفيك الاطلاع على كتبه (الكفاح المسلح في الاسلام) و(دليل المجاهد) لتدرك سفالته.

ولا ننسى قول الصدر الأول” لو امرني الخميني ان اكون امام اصغر جامع في ضواحي طهران لقبلت“.

ماذا يعني عيد الغدير

بعد ان اقترح مقتدى الصدر عيد الغدير كعطلة رسمية وليست وطنية لأنها تخص الشيعة فقط، وقدمت حكومة الاطار الطائفية مشروع قرار بهذا العيد البدعة الى البرلمان، وبوق الاعلام الطائفي لهذه البدعة،  واستضافت بعض الفضائيات الإعلاميين المأجورين لينهقوا بالمقترح المقتدائي، لم يناقش أي سياسي طبيعة هذا العيد البدعة ولا مردوداته الاجتماعية على سلطة لا تمتلك أي من مقومات الدولة الحقيقية.

ـ هذا العيد يعني تكفير جميع الصحابة الذين انتخبوا أبا بكر للخلافة، وهذا من الموروث الشيعي. بمعنى ان الخلفاء الراشدين الثلاثة قد اغتصبوا خلافة علي.

ـ جميع الصحابة يعتبروا مرتدين بمعنى كفار الا المجتبيينالأربعة او الثلاثة في بعض الروايات.

ـ تكفير أهل السنة وجميع الأديان والمذاهب التي لا تعرف بالإمامة الشيعية.

ـ خلق الفتنة بين الشيعة والسنة في الوقت الذي يعاني العراق من احتدام طائفي شديد.

ـ هل ورد في القرآن الكريم او في الاحاديث النبوية ما يسمى بعيد الغدير؟

ـ لم يرد عن أئمة الشيعة أي حديث عن هذا العيد البدعة. بل ان نهج البلاغة أي ( قرآن الشيعة) لم يتطرق الى هذا العيد، ولم يدعِ علي بن ابي طالب او يحتج به على خلافته، ولا الأئمة بعده انه في عيد الغدير أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة علي من بعده. ولو رجعت الى كتاب نهج البلاغة لوجدت ان علي يؤمن بمبدأ الشورى كما جاء في رسالته المشهورة الى معاوية بن ابي سفيان.

ـ من جاء بهذه البدعة عام 351 هجرية هو الحاكم البويهي أحمد معز الدولة، ولم يكن للعيد المزعوم سابق عهد. وقد نسق البويهيون مع الفاطميين لخلق هذه البدعة.

ـ ان هذا العيد يناقض ما ورد في تراث الشيعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ان يكتب في مرضه وصية لخلافة علي، لكن عمر بن الخطاب قال ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، فلماذا ينقد الشيعة الفاروق على منعه طالما انه في عيد الغدير أوصى النبي بخلافة علي، السقيفة تنفي عيد الغدير، والعكس صحيح.

ـ لا يوجد عيد غدير كعطلة رسمية في ايران، ولبنان حزب الله، ويمن الحوثي، ولم يطالب أي منهم بعيد الغدير كعطلة. ايران تحتفل بيوم الغدير ولكنه ليس عطلة رسمية.

ـ الاغرب منه السيد السيستاني نفسه لم يطالب بأن يكون يوم الغدير عطلة رسمية، ولم نعرف لحد الآن ما هو رأي مرجعية النجف بعيد الغدير.

ـ هذه الطروحات تعتبر أفضل غذاء لتنظيم داعش الإرهابي، حيث يمكن ان يستغل عواطف اهل السنة ويستميلهم بسبب البدع الشيعية. انهم يخدمون داعش بقصد او بدون قصد والله اعلم.

مقترح للحكام الشيعة في العراق حول العطل الرسمية:

طالما انكم تستهينوا بسنة العراق كما تفعل امكم ايران ضد اهل السنة، ولغرض تمزيق المجتمع العراقي، وتحصين المحاصصة الطائفية، وإعلان الولاء التام لولاية الفقيه، ولأبعاد العراقيين عن أوضاعهم المزرية في كل مجالات الحياة، وتوجيه انظارهم الى نواحي أخرى ليس لهم فيها ناقة او جمل. هذه المقترحات من شأنها ان تنهي العراق ولا تقوم له قائمة من بعد.

ـ ولادة الأئمة يكون عطلة رسمية. 12 يوم.

ـ موت الأئمة عطلة وطنية. 11 يوم

ـ جرح وسجن الأئمة وتسميمهم عطلة رسمية. 11 يوم

ـ فرحة الزهرة عطلة رسمية. يوم واحد.

ـ عيد النيروز المجوسي. 14 أيام اسوة بإيران.

ـ خلافة علي بن ابي طالب ومن بعده الحسن عطل رسمية.يومان.

ـ ولادة وموت فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم عطلة رسمية. يومان

ـ اسطورة كسر الضلع عطلة رسمية. يوم واحد.

ـ رزية الخميس عطلة رسمية. يوم واحد.

ـ عيد غدير خم عطلة رسمية. أربعة أيام لأنه أهم من عيدي الفطر والاضحى.

ـ اختفاء مهدي الشيعة عطلة رسمية. يوم واحد.

ـ معارك الجمل صفين والنهروان والطف عطل رسمية. ثلاثة أيام.

ـ حديث الكساء عطلة رسمية. يوم واحد.

ـ سبي النساء المزعوم في معركة الطف عطلة رسمية. يوم واحد.

ـ مقتل عمر بن الخطاب، عطلة رسمية. يوم واحد.

ـ يوم المطالبة بأرض فدك عطلة رسمية. يوم واحد.

ـ ولادة ووفاة الخميني عطلة رسمية. يومان.

ـ ولادة الخامنئي عطلة رسمية، وعندما يفطس يكون عطلة رسمية. يوم واحد في انتظار وفاته.

ـ ولادة وموت السيستاني عطلة رسمية (بعد الكشف عن موته).يومان لأنه ميت.

ـ تأسيس النجف وكربلاء والكاظمية عطل رسمية. ثلاثة أيام.

ـ ركضة طويريج عطلة رسمية. يوم واحد.

ـ مراسم عاشوراء (40) يوما عطلة رسمية.

ـ انتصار الثورة الإسلامية في ايران. يوم واحد.

بهذا سيكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومة إضافة الى بقية المناسبات الدينية والوطنية والعطل الأسبوعية (الجمعة والسبت) بضعة أسابيع في السنة، وسيكون العراق افضل نموذج لحكم الشيعة، ومحط انظار الدول العربية والإسلامية، وكان الله في عون المسلمين من تدليس الشياطين.

تنويه

يمكن مراجعة كتابنا اغتيال العقل الشيعي ففيه مبحث وافي عن عيد الغدير. يمكن تحميل الكتاب مجانا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *