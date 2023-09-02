الخائن السوداني يباشر بالربط السككي مع إيران لموت ميناء الفاو وتدمير العراق والمنطقة لصالح إيران

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضع الولائي الخائن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، الحجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران لتدمير العراق والمنطقة لصالح المشروع الإيراني ، ووضح الحجر في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين وزيادة الصادرات الايرانية ونقل المخدرات والحرس الثوري والاسلحة والصواريخ وغيرها الى ميليشياتها في سوريا ولبنان وتهديد دول الاتحاد الاوروبي بعد نصب منظومة الصواريخ الايرانية هناك بفضل الخائن السوداني ، وقد وضع الحجر بحضور نائب الرئيس الجمهورية الإيرانية محمد مخبر.وأشار السوداني في كلمة خلال حفل وضع الحجر الأساس للمشروع، إلى أهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين وزائري العتبات ، من إيران ،وفي السياق نفسه قال وزير النقل السابق النائب الحالي عامر عبد الجبار في تغريدة له اليوم، الربط السككي مع إيران هو إطلاق رصاصة الرحمة على ميناء الفاو ، وأضاف ،تناسى السوداني انحراف شط العرب 2200 متر باتجاه العراق .