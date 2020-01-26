الخائن الصدر:س”أمر الجيش والحشد بقتل المتظاهرين”

بغداد/شبكة أخبار العراق-كشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد (26 كانون الثاني 2020)، سبب إيقاف دعمه للمحتجين، داعياً أنصاره لعدم التظاهر اليوم ازاء ’’الهجمة الامريكية’’ ضده.

وقالت صفحة صالح العراقي المقربة من الصدر في منشور على فيسبوك، “اتفهم عواطفكم الجياشة ازاء الهجمة الامريكية ضد سماحته”، مضيفاً أن “الصدر ينهاكم عن التظاهر لاجل ذلك حتى لا ننجر الى فتنة داخلية”.

ونقل العراقي عن الصدر قوله، “انني اذ اوقفت الدعم الايجابي والسلبي ان جاز التعبير انما اردت ارجاع الثورة الى مسارها ورونقها الاول لا الى معاداتها”.

وأضاف، ان “لم يعودوا فسيكون لنا موقف اخر لمساندة القوات الامنية البطلة والتي لابد لها من بسط الامن لا الدفاع عن الفاسدين بل من اجل مصالح الشعب ولاجل العراق وسلامته”.

وتابع الصدر، أننا “لن نسمح للفاسدين بركوب موجها لاسيما من سارعوا الى تصريحات لصالح الثورة ما ان ظنوا اننا ابتعدنا عنها.. ولن نبتعد انما لا نريد ان تسوء سمعتها”.

وكان التيار الصدري، قد دعا، في وقت سابق من اليوم، الى تظاهرة ضد السفارة الامريكية وضد من وصفهم بـ “المتجاسرين” على زعيم التيار مقتدى الصدر.

وذكر التيار في بيان ، “الاخوة الاحرار الوطنيون ممن يرفضون الاحتلال الأمريكي وغيره، ندعوكم اليوم الأحد 26 كانون الثاني، الى وقفة احتجاجية ضد السفارة الأمريكية، واذنابها ممن تجاسروا على رمز الوطن مقتدى الصدر”.

وأضاف، أن “التظاهرة تكون في اماكن صلوات الجمعة بالمحافظات، بينما النجف قرب مجسرات ثورة العشرين، في الساعة السادسة مساءً”.

من جانبه دعا جامع الإمام علي في الديوانية التابع للتيار الصدري، في وقت سابق من اليوم، إلى وقفة احتجاجية مساء اليوم في المحافظة، احتجاجاً على ’’التدخل الأمريكي’’ في العراق.