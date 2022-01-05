الخائن الكاظمي:سليماني والمهندس “نبراس السلام والحرية”!!!

الخائن الكاظمي:سليماني والمهندس “نبراس السلام والحرية”!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إن جريمة المطار ستبقى شاخصة للتأريخ مدى الحياة.وذكر الكاظمي في كلمته التي ألقاها وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال “المحفل الرسمي الثاني لمقتل سليماني، أن “من دواعي الفخر والسرور هذا اليوم أن نحتفي في الذكرى السنوية الثانية لرفاق العقيدة والسلاح الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الرافدين بجريمة تبقى شاخصة للتأريخ مدى الحياة”، مبيناً: “عندما نتذكر البطولات التي خاضها معنا سليماني وبعض قادة المقاومة الاسلامية في مسيرة طويلة استنزفت فيها كل القدرات وكل الطاقات لقد كانت المثل الأعلى لكل المقاتلين الذين قارعوا الإرهاب في فترة استولى على أكثر من 45% من مساحة العراق”.وأضاف “لقد عشنا أياماً ولحظات صعبة جداً كنا نستلهم القيم والمبادئ وروح الشهادة من الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني”، مؤكداً أن “شهادتهم ستبقى نبراساً يضيء الحرية لكل الشعوب المتطلعة إلى الحرية والسلام”. 

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