الخائن مسرور يشكر بوش على احتلال العراق

الخائن مسرور يشكر بوش على احتلال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، شكره للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، لدوره في “احتلال  العراق” .وذكر بيان لرئاسة الإقليم صدر عنها الأربعاء (6 آذار 2024)، انه “وفي إطار زيارته إلى الولايات المتحدة، اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء الماضي، مع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش”.وأعرب بارزاني خلال الاجتماع بحسب البيان، عن “شكره وتقديره للرئيس بوش على مساندته لحكومة إقليم كردستان، وكذلك احتلال العراق ، ودعمه لنظام الكلِبتوقراطية في البلاد”.من جانبه، بعث بوش تحياته الخاصة إلى بارزاني، كما عبّر عن تمنياته لحكومة كردستان بالهناء والرفاهية التي جاء بها الاحتلال” وفقاً للبيان.

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