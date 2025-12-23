الخائن والفاسد المدعو العيداني يريد أن يقسم العراق وبكون رئيساً لإقليم البصرة

في سياق ذي صلة، أعلن تحالف تصميم والمحافظ أسعد العيداني، دعمهما لهذا التوجه، ضمن حراك سياسي متصاعد لإعادة طرح مشروع الإقليم على طاولة المجلس خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب رئيس كتلة تصميم في مجلس البصرة، عقيل الفريجي، من المقرر أن يتجه مجلس المحافظة إلى الخطوات القانونية والدستورية للمضي بإقامة إقليم البصرة، كما أن المجلس عازم على استكمال إجراءات التحويل وبمشاركة جميع أعضائه، وأن هذا الاتجاه سيُحسم قريبًا وفق السياقات المعتمدة.

وأضاف الفريجي أن إقليم البصرة يمثل حلما لجميع أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الإقليم سيمنح البصرة حقوقها كاملة، ويتيح لها “الانفراد بملف التطوير والإعمار وتحقيق العدالة المجتمعية”، بعيدًا عن أي تحكم بمقدراتها، وبما ينسجم مع تطلعات الشارع البصري في إدارة شؤونه المحلية. يذكر ان فكرة الإقليم جاءت بدعم كويتي إيراني للنيل من العراق الواحد من خونة العراق الأحزاب الشيعية .