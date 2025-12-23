الخائن والفاسد المدعو العيداني يريد أن يقسم العراق وبكون رئيساً لإقليم البصرة

الخائن والفاسد المدعو العيداني يريد أن يقسم العراق وبكون رئيساً لإقليم البصرة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بدأ أعضاء مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، التحرك لجمع تواقيع للتصويت على تفعيل ملف “إقليم البصرة”، بمشاركة تحالف “تصميم” الذي يتزعمه المحافظ اسعد العيداني.وفق وثيقة موقعة من نائب رئيس مجلس المحافظة، أسامة عبد الرضا السعد، يتقدم فيها بمقترح رسمي لتفعيل الملف.وطلب السعد، وفق الكتاب الرسمي المقدم إلى رئيس المجلس، مناقشة وتأكيد القرارات السابقة المتعلقة بمقترح إقليم البصرة، ومطالبة رئيس مجلس الوزراء بإحالة المقترح إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأوضحت الوثيقة، أن هذا التحرك يستند إلى “مقتضيات المصلحة العامة” وأحكام مواد الدستور العراقي (16 و17 ثانياً و18 و19 أولاً)، إضافة إلى قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008، وبناءً على قائمة توقيعات مقدمة من أعضاء المجلس.كما منحت الوثيقة تفويضاً لرئيس مجلس المحافظة بتكليف القسم القانوني بمتابعة رفع الدعاوى القضائية ذات الصلة، مع إمكانية تحويل المهمة إلى مكاتب قانونية خارج المجلس.وأرفقت الوثيقة مرافقات تتضمن طلباً موقعاً من أعضاء المجلس وأوراق أخرى تتعلق بالملف.في سياق ذي صلة، أعلن تحالف تصميم والمحافظ أسعد العيداني، دعمهما لهذا التوجه، ضمن حراك سياسي متصاعد لإعادة طرح مشروع الإقليم على طاولة المجلس خلال المرحلة المقبلة.وبحسب رئيس كتلة تصميم في مجلس البصرة، عقيل الفريجي، من المقرر أن يتجه مجلس المحافظة إلى الخطوات القانونية والدستورية للمضي بإقامة إقليم البصرة، كما أن المجلس عازم على استكمال إجراءات التحويل وبمشاركة جميع أعضائه، وأن هذا الاتجاه سيُحسم قريبًا وفق السياقات المعتمدة.وأضاف الفريجي أن إقليم البصرة يمثل حلما لجميع أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الإقليم سيمنح البصرة حقوقها كاملة، ويتيح لها “الانفراد بملف التطوير والإعمار وتحقيق العدالة المجتمعية”، بعيدًا عن أي تحكم بمقدراتها، وبما ينسجم مع تطلعات الشارع البصري في إدارة شؤونه المحلية. يذكر ان فكرة الإقليم جاءت بدعم كويتي إيراني للنيل من العراق الواحد من خونة العراق الأحزاب الشيعية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *