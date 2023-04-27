الخارجية:إجلاء (218) عراقيا من السودان

الخارجية:إجلاء (218) عراقيا من السودان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، إجلاء 218 عراقياً من السودان.وقال الصحاف في بيان ، إن “الطائرتين المخصصتين لإجلاء العراقيين من بورتسودان تتوجه الآن إلى بغداد وعلى متنها (234) مواطناً، من بينهم (16) مواطناً سوري الجنسية”.وأضاف، أن “غرفة عمليات الاستجابة الدبلوماسية الطارئة تكثّف جهودها من الذين تم إجلاؤهم لمرحلة مابعد الوصول إلى بغداد، لتقديم الإسعاف الطبي واستكمال الإجراءات الأصولية لمن تم إجلاؤهم من الجاليات العربية”. 

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