الخارجية:إصدار جوازات سفر مؤقتة للعراقيين الراغبين بالعودة من ليتوانيا

الخارجية:إصدار جوازات سفر مؤقتة للعراقيين الراغبين بالعودة من ليتوانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، اصدار جوازات مؤقتة للرعايا من المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية من ليتوانيا.وقال المتحدث بإسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح صحفي، إن وفداً دبلوماسياً قنصلياً وصل الى ليتوانيا لتقديم الدعم وتيسير عودة العراقيين من العالقين.وأشار الصحاف إلى أن الوفد بدأ، اليوم، عمله إذ التقى مع مسؤول التحقيقات في مركز المهاجرين الاجانب في مخيم طالبي اللجوء بمنطقة ببرادا (pabrade) الحدودية توماس سيبوفلسكي والمستشار في قسم التعاون الدولي لحرس الحدود مينداكوس لاديكا.وبين أنه جرى الحديث بين الجانبين عن أعداد العراقيين في هذا المركز البالغ عددهم (275) بضمنهم 14 عائلة، موضحاً أنه بعد اللقاء تم إصدار جوازات مؤقتة لمجموعة من العراقيين الراغبين بالعودة الطوعية في هذا المركز وتم الاطلاع على ظروفهم المعيشية ومايحتاجونه واولوية الحالات الإنسانية للأخرين.

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