الخارجية:البابا سيزور العراق مطلع شهر آذار المقبل

الخارجية:البابا سيزور العراق مطلع شهر آذار المقبل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، أن البابا فرنسيس سيزور العراق للفترة من ٥ الى ٨ اذار من العام ٢٠٢١.وقالت الوزارة في بيان ، إنه “لمن دواعي سرورنا الاعلان عن ان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من ٥ الى ٨ اذار من العام ٢٠٢١”.وأضاف البيان أن “زيارة البابا الى العراق، بلاد ما بين النهرين، وارض الرسل والانبياء ، وموطن اور والنبي ابراهيم، تمثل حدثا تاريخياً ، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم”.وأشارت الوزارة إلى ان “الزيارة تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة باجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الانساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش”.

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