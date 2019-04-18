الخارجية:التعاون العراقي السعودي شمل كافة المجالات

الخارجية:التعاون العراقي السعودي شمل كافة المجالات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، تفاصيل الاجتماع التنسيقي السياسي والأمني بين العراق والسعودية بالرياض.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ، إن “وزير الخارجية ونظيره السعودي ترأسا اليوم، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، في مدينة الرياض”.وأضاف الصحاف، أن “الاجتماع عقد لبحث تعزيز التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين اقتصاديّاً، وسياسيّاً، وتجاريّاً، وثقافـيّاً، وأمنيّاً”.وتابع، أن “الجانبين ناقشا مجالات التعاون المُتاحة بصورة كاملة، وركزت على مجال الاستثمار، ومكافحة الإرهاب، وعبَّر الجانبان عن التزام البلدين ببذل أقصى جُهد للحفاظ على العلاقات الأخويّة، وتطويرها، والانطلاق بها إلى آفاق أرحب”.وأكد المتحدث الرسمي، أن “هذا الاجتماع يعد مُؤشِّراً على الإرادة السياسيّة لكلا الدولتين بالتغلـُّب على أيّ عقبات تُعرقِل الآفاق الواعدة لعلاقات بغداد والرياض، وستُسفِر المُباحَثات عن بلورة آليَّة عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة في مختلف القطاعات”.

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