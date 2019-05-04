الخارجية:التوقيع على وثيقة تعاون ستراتيجي في كافة المجالات بين العراق وفرنسا

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتفق وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم ونظيره الفرنسيّ جان إيف لودريان، الخميس (2 ايار 2019)، على وثيقة تعاون ستراتيجيّ مُتعدِّد المجالات بين بغداد وباريس، ووضع آلـيَّات عملـيّة لتنفيذها.وقالت الخارجية في بيان ، إن “توقيع وثيقة التعاون يأتي في إطار حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائـيَّة إلى آفاق أرحب بما يرقى إلى تطلعات الشعبين الصديقين”.وأضافت، أن “الوثيقة تهدف إلى إنفاذ المحاور الرئيسة للتعاون الثنائيِّ على مُستوى المُشاوَرات السياسيّة، وتعزيز عملـيَّات التبادل الدبلوماسيّ، وتطوير التعاون المُؤسَّساتيّ في مجال الحوكمة، والتعاون العسكريِّ، والأمنيِّ، وتطوير البرامج التدريبيّة المُتخصِّصة، والمُلائِمة في مجال مكافحة الإرهاب، والمُساهَمة في تنمية القدرات العراقـيَّة، وإقامة شراكات اقتصاديَّة، وتبادلات تجاريَّة”.وأشارت الخارجية الى أن “الاتفاق يُؤكّد عزم الجانبين على دفع علاقات التعاون في جميع المجالات؛ لترتقي إلى مُستوى طموح البلدين”.وأعرب الحكيم، وفقا للبيان، عن “رغبة بغداد في تنشيط التعاون مع فرنسا، وتأكيد الالتزام المُشترَك بين البلدين”.