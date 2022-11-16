الخارجية:العراق سيكون حاضرا في القمة العربية الصينية

الخارجية:العراق سيكون حاضرا في القمة العربية الصينية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الـعـراق، الأربعاء، مشاركته فـي القمة العربية الصينية التي ستعقد في السعودية الشهر المقبل والتي تهدف إلى بناء استراتيجية للتعاون الاقتصادي بين العرب والصين.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في تصريح صحفي، إن “الوزير فؤاد حسين أكد للسفير الصيني لدى بغداد  مشاركة العراق في هذه القمة المهمة”، مشيرا إلى أن “الجانبين بحثا التهيئة الكاملة لها لاسيما أنها تجري في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم.”وأوضح الوزير للسفير الصيني رؤية العراق لانهاء الأزمات التي تعاني منها المنطقة وموقفه من مجمل القضايا الاقتصادية والأمنية في المنطقة والعالم، كما شدد الجانبان على أهمية توطيد العلاقات بين بغداد وبكين في جميع المجالات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين، بحسب المتحدث باسم الوزارة.إلى ذلك كثفت الـدول العربية استعداداتها للقمة العربية الصينية التي ستعقد في السعودية، الشهر المقبل، ونظمت جــدول أعـمـال القمة الــذي يتصدره الملف الاقتصادي وملف تعزيز فرص الحل السلمي في المنطقة التي تعيش اليوم على وقع الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على المنطقة والعالم بأسره.

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