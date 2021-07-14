الخارجية:العراق عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الخارجية:العراق عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، حصول العراق على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وقال المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحّاف، في بيان ، إن “العراق حصل على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2022-2024 رسميًا”.وأشار إلى، أن “المصادقة على الترشيح خلال مُؤتمر الدول الأطراف لدى المنظمة الذي سيُعقد في لاهاي في أواخر شهر تشرين الثاني المقبل”.

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