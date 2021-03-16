الخارجية:باكستان ترسل مساعدات طبية إلى العراق لمكافحة كورونا

الخارجية:باكستان ترسل مساعدات طبية إلى العراق لمكافحة كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء (16 آذار 2021)، أن باكستان قررت إرسال ثلاث طائرات محملة بمساعدات طبية إلى العراق.وقالت الوزارة في بيان ، إن “رئيس الوزراء الباكستاني وجه بارسال ثلاثة طائرات مزودة بالمعدات الطبية، والوقائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا كهدية إلى الشعب العراقي الصديق”.وكانت، باكستان أعلنت عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لرفد جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان، فإن باكستان قررت إرسال ثلاث شحنات من المساعدات الطبية للعراق”.وأضافت أن “باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ وتستند على القيم الدينية المشتركة”.وأشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.

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