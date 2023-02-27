الخارجية:تطور في العلاقات العراقية الفرنسية

الخارجية:تطور في العلاقات العراقية الفرنسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاثنين، خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق إيريك شوفاليه، أهمّيَّة تنميَّة التعاون المُشترَك بين بغداد وباريس.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل السفير الفرنسيّ لدى العراق إيريك شوفاليه”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تطويرها في مُختلِف المجالات، ولاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والثقافيَّة، والتعاون الأمنيّ، ومُحاربة الإرهاب”.وأضاف أن “اللقاء بحث أيضاً مُتابعة نتائج الزيارة الأخيرة التي إجراءها الوفد العراقيّ برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، والتي تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم في مُكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقيَّة وحماية الآثار ودعم البحث العلميّ وتدريب الدبلوماسيين”.وأكد وزير الخارجية بحسب البيان، على “أهمّيَّة تنميَّة التعاون المُشترَك بين بغداد وباريس”.

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