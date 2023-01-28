الخارجية:تعليق أعمال السفارة العراقية في كييف جراء الحرب الروسية الأوكرانية

الخارجية:تعليق أعمال السفارة العراقية في كييف جراء الحرب الروسية الأوكرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت السفارة العراقية لدى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعمالها حتى اشعار آخر وذلك بسبب الظروف الاستثنائية.وذكرت السفارة في بيان ، أنه “نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها اوكرانيا وتطورات الحرب الاخيرة وتكثيف القصف على العاصمة الاوكرانية (كييف)، تعلن سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا عن تعليق تقديم الخدمات القنصلية في السفارة اعتباراً من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل وحتى إشعار آخر”.ودعت السفارة وفقا للبيان، جميع المواطنين العراقيين المقيمين والدارسين في المعاهد والجامعات الأوكرانية “بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة من قبل السلطات الاوكرانية المعنية والابتعاد عن الاماكن الخطرة في ظل الاوضاع الراهنة”.

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