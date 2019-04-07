الخارجية:تعيين مبعوث خاص للرئيس التركي حول ملف المياه

الخارجية:تعيين مبعوث خاص للرئيس التركي حول ملف المياه
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الخارجية العراقية، الأحد، عن تطورات ملف المياه مع الجارة تركيا، مشيرة إلى تعيين مبعوث خاص للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن الملف.وقال الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله في تصريح صحفي له اليوم، إن “هناك تطورات جديدة في موضوع المياه منها تعيين مبعوث خاص للرئيس التركي ونحن نتطلع إلى زيارته لبغداد، ويمكن التفاوض معه في موضوع المياه”.وأضاف الخير الله، أن موضوع المياه “جزء من الأمن الوطني العراقي، وموضوع ستراتيجي يهم مصالح العراق”، مؤكدا أنه “نتحدث مع الاتراك بضرورة وأهمية التنسيق والتفاهم وإيجاد حلول جديدة للتعامل مع ملف المياه”.وتابع أنه “تحدثنا مع نائب وزير الخارجية التركي بشكل تفصيلي عن شكل العلاقات، وإمكان استثمار زيارة الرئيس التركي إلى بغداد بعقد المجلس الأعلى للتعاون الستراتيجي، ومراجعة كل مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين العراق وتركيا”، مشيرا إلى أن “قسماً من تلك المذكرات والاتفاقيات مضى عليه وقت طويل ويمكن إعادة تفعيله”. 

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