الخارجية:دعوة الفياض للأسد للمشاركة في مؤتمر دول الجوار العراقي بدون علم الحكومة !!

الخارجية:دعوة الفياض للأسد للمشاركة في مؤتمر دول الجوار العراقي بدون علم الحكومة !!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، ان الحكومة غير معنية بالدعوة التي قدمت لسوريا للمشاركة في اجتماع قمة الجوار.وقال بيان لوزارة الخارجية ، ان “بعض وسائل الإعلام تداولت، أنَّ الحكومةَ العراقيّة قدّمت دعوة للحكومة السوريّة، للمشاركةِ في إجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد”.وأضاف البيان، ان “الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وبإسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولا يحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة لذا إقتضى التوضيح”.واكد مصدر سياسي اليوم ان إيران هي أمرت فالح الفياض بالذهاب الى سوريا وتقديم دعوة لبشار الأسد بدون علم الكاظمي!.

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