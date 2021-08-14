الخارجية:رئيس جمهورية ليتوانيا سيزور العراق قريباً

الخارجية:رئيس جمهورية ليتوانيا سيزور العراق قريباً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه القائم بالأعمال المؤقت لدى وارشو، الوزير المفوض حسين منصور الصافي، السبت، دعوة لرئيس جمهورية ليتوانيا، كيتاناس ناوسيدا، لزيارة العراق.وذكرت وزارة الخارجية، في بيان ، أن “القائم بالأعمال المؤقت لدى وارشو، الوزير المفوض حسين منصور الصافي، برئيس جمهورية ليتوانيا السيد كيتاناس ناوسيدا، خلال لقاء رسمي عبر تقنية الفيديو ترأسه الأخير، ونظمته دائرة البروتوكول الدبلوماسي في وزارة الخارجية الليتوانية، وبمشاركة قائد حرس الحدود الليتواني وسفراء وممثلي دول العراق، وتركيا، وأفغانستان، والكونغو”.وشدد الصافي، على “رفض العراق إستخدام أبناءه في صراعات دولية هم بعيدين عنها كل البعد، والدستور العراقي كفل لكل مواطن حق السفر والهجرة الطوعية”، لافتاً إلى ان “المهاجرين العراقيين مغرر بهم، وهم يستحقون الرعاية من كلا البلدين، لافتاً إلى الوضع الصعب الذي تعيش به بعض العوائل في المخيمات”.ونوه، إلى “اهتمام الحكومة العراقية بالاستماع إلى مزيد من المقترحات من الجانب الليتواني بخصوص حل مشكلة المهاجرين وما يمكن أن تقدمه الحكومة الليتوانية لتشجيعهم على العودة الطوعية لاسيما أنهم تعرضوا لعملية خداع كبرى من قبل مافيات التهريب كلفتهم أموالاً كبيرة واستخدمتهم أداةً في صراع سياسي لا ذنب لهم فيه”.من جانبه، ثمن رئيس جمهورية ليتوانيا كيتاناس ناوسيدا، “تعاطي العراق وتعاونه في قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يتدفقون عبر حدود بلاده مع بيلاروسيا”، مشيداً بـ”الخطوات الجادة التي اتخذتها للسيطرة على تزايد أعدادهم”.وأكد ناوسيدا، أن “بلاده تحترم قواعد القانون الدولي الإنساني التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، لكنها تحتفظ بحقها في حماية حدودها وسيادتها الإقليمية في حال تعرضها إلى تهديد لأمنها القومي، وأمن الاتحاد الأوروبي الذي تنتمي إليه”.وفي ختام الاجتماع، وجه القائم بالأعمال، بحسب البيان، “دعوة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا لزيارة العراق”، مشيراً إلى أن “تحقيق هذه الزيارة يدعم العلاقات الثنائية ويعزز مصالح الشعبين الصديقين”.

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