الخارجية:زيارة مرتقبة للكاظمي إلى باكستان

الخارجية:زيارة مرتقبة للكاظمي إلى باكستان
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ، ان “وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى رئيس الوزراء الباكستانيّ عمران خان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها”.واضاف الصحاف، ان “وزير الخارجية ناقش الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى إسلام آباد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *